Соболенко — Швёнтек: где смотреть, во сколько матч 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2025

Сегодня, 5 июня, пройдут полуфинальные матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В России не предусмотрены официальные трансляции матчей Открытого чемпионата Франции. За всеми событиями игрового дня в Париже (Франция) можно следить в LIVE «Чемпионата».
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
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