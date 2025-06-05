«Эти ставочники просто безумны». Пегула — о критике в интернете после поражения на «РГ»

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, что после поражения от 361-й ракетки мира француженки Лоис Буассон (6:3, 4:6, 4:6) в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025 в социальных сетях на неё обрушилась критика.
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«Где-то в мире есть дерево, которое очень старается производить кислород, а ты его впустую тратишь», — написал пользователь в комментариях под постом Пегулы.
«Просто прекрати играть в теннис и наслаждайся деньгами папочки! Ты буквально худший игрок из топ-10 за всю историю!»
Фото: Скриншот из социальных сетей Джессики Пегулы
«Эти ставочники просто безумны и живут в каком-то бреду. Я не разрешаю личные сообщения и стараюсь помнить, когда стоит отключать комментарии во время турниров, но они всё равно находят способ попасть в мою ленту. С этим сталкивается каждый игрок в туре. Это ужасно. И это лишь небольшие фрагменты. Люди здесь регулярно пишут мне, что моя семья должна заболеть раком и умереть. Это просто безумно.
И не надо говорить «Просто не заходи в соцсети» – это невозможно, потому что вся наша карьера и спонсоры завязаны на присутствии в соцсетях. И это при том, что у меня выключены и личные сообщения, и комментарии», — написала Пегула в социальных сетях.
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