Янник Синнер опубликовал пост после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер разместил пост после победы над Александром Бубликом из Казахстана (6:1, 7:6, 6:0) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Рад выйти в полуфинал!!! Спасибо всем за поддержку», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Синнер не проигрывает на турнирах «Большого шлема» с US Open — 2024. На данный момент последним, кому удалось обыграть Синнера на «Шлеме», был россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдона-2024.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Янник Синнер сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.