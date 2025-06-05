Янник Синнер опубликовал пост после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер разместил пост после победы над Александром Бубликом из Казахстана (6:1, 7:6, 6:0) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 17:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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62
Александр Бублик
А. Бублик
«Рад выйти в полуфинал!!! Спасибо всем за поддержку», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.
Синнер не проигрывает на турнирах «Большого шлема» с US Open — 2024. На данный момент последним, кому удалось обыграть Синнера на «Шлеме», был россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдона-2024.
В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Янник Синнер сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
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