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Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?

Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?
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В среду, 5 июня, в мужской сетке Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису определись полуфиналисты. В матчах 1/2 финала сыграют:

  • Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025»?

Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

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