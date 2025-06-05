Кто станет чемпионом «Ролан Гаррос» — 2025?

В среду, 5 июня, в мужской сетке Открытого чемпионата Франции — 2025 по теннису определись полуфиналисты. В матчах 1/2 финала сыграют:

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия);

Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания).

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Открытый чемпионат Франции в мужском одиночном разряде проходит с 25 мая по 8 июня. Призовой фонд мужских соревнований составляет € 56 352 000. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева в пяти сетах — 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.