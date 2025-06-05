Сегодня, 5 июня, пройдут полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции — 2025 в женском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025?

Проголосовать также можно здесь.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. 1/2 финала:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Швёнтек (Польша, 5);

Кори Гауфф (США, 3) — Лоис Буассон (Франция, WС).

Отметим, что последней из россиянок выступление завершила Мирра Андреева. В четвертьфинале она проиграла Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6).

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини.