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«Не стоит придавать значение рейтингу». Журналист из США — о победе Буассон над Андреевой

«Не стоит придавать значение рейтингу». Журналист из США — о победе Буассон над Андреевой
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Спортивный обозреватель Джон Вертхайм поделился мнением по поводу сенсационной победы 361-й ракетки мира французской теннисистки Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 над 18-летней россиянкой Миррой Андреевой (7:6 (8:6), 6:3), занимающей шестую строчку рейтинга WTA.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Она теперь победила трёх сеяных и является открытием турнира… но не стоит придавать слишком большое значение рейтингу. Он в основном обязан её сокращённому из-за травмы графику, а не заслугам. Нет 360 лучших игроков, чем она. Не уверен, что есть 20 лучших исполнителей форхендов, чем Лоис», — написал Вертхайм в своём аккаунте в соцсетях.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
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