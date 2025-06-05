«Не стоит придавать значение рейтингу». Журналист из США — о победе Буассон над Андреевой

Спортивный обозреватель Джон Вертхайм поделился мнением по поводу сенсационной победы 361-й ракетки мира французской теннисистки Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 над 18-летней россиянкой Миррой Андреевой (7:6 (8:6), 6:3), занимающей шестую строчку рейтинга WTA.
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«Она теперь победила трёх сеяных и является открытием турнира… но не стоит придавать слишком большое значение рейтингу. Он в основном обязан её сокращённому из-за травмы графику, а не заслугам. Нет 360 лучших игроков, чем она. Не уверен, что есть 20 лучших исполнителей форхендов, чем Лоис», — написал Вертхайм в своём аккаунте в соцсетях.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).
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