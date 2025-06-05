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«Хорошо, что на мне хоть что-то надето!» Синнер — о наряде на «РГ», разошедшемся на мемы

«Хорошо, что на мне хоть что-то надето!» Синнер — о наряде на «РГ», разошедшемся на мемы
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свой наряд на «Ролан Гаррос», в котором болельщики сравнивают его с Луиджи, персонажем легендарной франшизы Nintendo «Братья Марио».

Фото: Getty Images/Nintendo

«Это здорово, понимаете? Это что-то новое, и иногда приятно что-то менять — иначе становится слишком скучно. По крайней мере, хорошо, что на мне хоть что-то надето!» — приводит слова итальянца Tennis.com.

В матче Синнера в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с 17-й ракеткой мира Андреем Рублёвым (6:1, 6:3, 6:4) раздавались возгласы «Vai Luigi!» («Давай, Луиджи!»).

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Янник Синнер сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

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