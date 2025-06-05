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«Играя так, он не сможет выиграть». Цонга — о Звереве в матче против Джоковича на «РГ»

«Играя так, он не сможет выиграть». Цонга — о Звереве в матче против Джоковича на «РГ»
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Экс-теннисист из Франции, а ныне эксперт американского видеохостинга Жо-Вильфрид Цонга высказался об игре третьей ракетки мира немца Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Зверев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 21:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 4
4 		6 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Ты хочешь сказать ему: «Слушай, если ты будешь продолжать в том же духе, то практически наверняка проиграешь. Поэтому вместо того, чтобы сдерживать свой форхенд, ты можешь просто ударить, пройти два-три метра по корту и взять игру на себя». Потому что в конце концов именно Джокович заставил его бегать справа налево, расставляя по всему корту дроп-шоты. Играя так, он точно не сможет выиграть матч. Обидно, что в какой-то момент он не скажет себе: «Поражение за поражением, я отдам всё, что у меня есть», — приводит слова Цонги We love tennis.

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