«Играя так, он не сможет выиграть». Цонга — о Звереве в матче против Джоковича на «РГ»

Экс-теннисист из Франции, а ныне эксперт американского видеохостинга Жо-Вильфрид Цонга высказался об игре третьей ракетки мира немца Александра Зверева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Зверев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.
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«Ты хочешь сказать ему: «Слушай, если ты будешь продолжать в том же духе, то практически наверняка проиграешь. Поэтому вместо того, чтобы сдерживать свой форхенд, ты можешь просто ударить, пройти два-три метра по корту и взять игру на себя». Потому что в конце концов именно Джокович заставил его бегать справа налево, расставляя по всему корту дроп-шоты. Играя так, он точно не сможет выиграть матч. Обидно, что в какой-то момент он не скажет себе: «Поражение за поражением, я отдам всё, что у меня есть», — приводит слова Цонги We love tennis.
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