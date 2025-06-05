Мирра Андреева: надеюсь, после Уимблдона получу собаку. Будет снимать стресс

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о ситуации с приобретением собаки.

— Коллеги упоминали по поводу нарастающего давления. На какой стадии у вас находится вопрос с собакой? Собака же снимает стресс.

— Пока это всё чуть-чуть сложно. У заводчицы родились три девочки, я жду девочку. Однако мне нужно подождать около месяца, чтобы посмотреть, какого размера будет собака. Если она будет достаточно маленькой, она мне её предложит и я смогу за ней поехать и забрать.

— Это во Франции?

— Нет, в Санкт-Петербурге. Поэтому будет сложно с расписанием, или я заберу, или надо будет как-то ещё. Будет ультра-мини лабрадудель. Заводчица посмотрит, какой она будет по размерам, и скажет, стоит ли мне за ней ехать или ждать, пока новые собаки ощенятся. Надеюсь, собака поможет мне снимать стресс. Мы решили для этого её и взять, чтобы она помогала со всем негативом. И неплохо иметь рядом друга. Надеюсь, может, после Уимблдона буду путешествовать с собакой, — сказала россиянка на пресс-конференции после матча с 361-й ракеткой мира француженкой Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Уимблдонский турнир пройдёт в Лондоне с 30 июня по 13 июля.