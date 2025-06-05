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«У неё отличный форхенд». М. Андреева назвала сильные стороны 361-й ракетки мира Буассон

«У неё отличный форхенд». М. Андреева назвала сильные стороны 361-й ракетки мира Буассон
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от 361-го номера рейтинга WTA Лоис Буассон (6:7 (6:8), 3:6)в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025, отметив сильные стороны француженки.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

— Насколько лучше своего рейтинга она сейчас играет? Оцените её реальный уровень.
— Знала, что она была где-то 150-й, но потом у неё случилась травма. Рейтинг — это рейтинг, будь у тебя пятый номер или 300-й, матч всё равно может быть тяжёлым и одинакового уровня. Так что я не фокусировалась на её рейтинге. Знала, как она будет играть, я знаю её давно по турниру W60 в Швейцарии. Сейчас она показывает, что она играет лучше своего рейтинга.

— В чём она доставила вам больше всего проблем?
— У неё великолепная подача, отличный форхенд. Кажется, сегодня она сделала много виннерсов форхендом. Она весь матч играла солидно и стабильно. Конечно, я сама могла сделать что-то лучше, но это теннис. Сегодня она справилась с ситуацией лучше меня, поэтому и выиграла, — сказала россиянка на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая в 1/4 финала была сильнее своей соотечественницы Мэдисон Киз (6:7 (6:8), 6:4, 6:1).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
Календарь «Ролан Гаррос» — 2025
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