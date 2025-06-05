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Фитнес-тренер Лоис Буассон: она никогда не пропускает тренировки и выкладывается на 100%

Фитнес-тренер Лоис Буассон: она никогда не пропускает тренировки и выкладывается на 100%
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Себастьен Дюран, тренер по фитнесу 361-й ракетки мира француженки Лоис Буассон, высказался о характере своей подопечной и её отношении к теннису.

«За три с половиной года она ни разу не опоздала. Её оборудование готово вовремя, и она готова. И она никогда не пропускает тренировки. Всегда связана с тем, что она делает в данный момент. Выкладывается на 100%. Самое главное — это соотношение силы и веса, что очень важно в спорте, который включает в себя множество изменений направления, выносливость и взрывную силу одновременно. Пока её размеры не влияют на результаты, я не против. Сегодня у неё есть сила, чтобы двигаться правильно и сохранять это качество на протяжении долгого времени. Пока мы находимся в этом соотношении и она хорошо себя чувствует, всё хорошо», — приводит слова Дюрана L'Equipe.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон вышла в полуфинал, где встретится со второй ракеткой мира Кори Гауфф из США.

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