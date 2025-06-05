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«Напоминает Федерера». Вердье отреагировал на быстрое окончание матча Алькараса с Полом

«Напоминает Федерера». Вердье отреагировал на быстрое окончание матча Алькараса с Полом
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Журналист Фредерик Вердье отреагировал на скоротечную победу второго номера рейтинга ATP Карлоса Алькараса над 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась победой испанского теннисиста в трёх сетах — 6:0, 6:1, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
03 июня 2025, вторник. 21:30 МСК
Томми Пол
12
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 4
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Это было так красиво. Это напоминает мне Федерера в некоторых его матчах, когда он был в полном доминировании. Я особенно помню финал в Галле против Николаса Кифера (6:1, 6:3 в 2003 году. — Прим. «Чемпионата») на глазах немецкой публики. Тем не менее, помимо унижения для игрока и помимо того факта, что матч продолжался 45 минут, все были довольны. У всех были бананы, даже у проигравшего игрока, потому что казалось, что мы присутствуем на невероятном сольном концерте. И в матче Алькараса с Полом, я думаю, есть много людей, которые покидают корт, говоря: «Какой уровень игры, какой игрок», и иногда это лучше, чем какая-то чистка в пяти сетах, как я видел между Типсаревичем и Феррером в четвертьфинале US Open — 2012», — приводит слова Вердье We Love Tennis со ссылкой на эфир Prime Video.

В полуфинале французского мэйджора Алькарас встретится с седьмой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

Напомним, 22-летний Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». Призовой фонд текущего мужского турнира составил € 56 352 000.

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