«Для меня ничего не меняется». Буассон — о предстоящем матче с Гауфф на «Ролан Гаррос»
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361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон высказалась о предстоящей встрече со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 17:30 МСК
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
Не начался
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
— Нам интересно, как вы будете противостоять игроку, которого вы видели только по телевизору.
— Подготовка практически одинакова, играешь ли ты с игроком из рейтинга №300 или из топ-10. Для меня ничего не меняется: мы анализируем игру игрока, и я делаю то, что должна делать в соответствии со своим планом игры, — приводит слова Буассон Ubitennis.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Лоис Буассон обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
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