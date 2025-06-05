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«Для меня ничего не меняется». Буассон — о предстоящем матче с Гауфф на «Ролан Гаррос»

«Для меня ничего не меняется». Буассон — о предстоящем матче с Гауфф на «Ролан Гаррос»
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361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон высказалась о предстоящей встрече со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 17:30 МСК
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

— Нам интересно, как вы будете противостоять игроку, которого вы видели только по телевизору.
— Подготовка практически одинакова, играешь ли ты с игроком из рейтинга №300 или из топ-10. Для меня ничего не меняется: мы анализируем игру игрока, и я делаю то, что должна делать в соответствии со своим планом игры, — приводит слова Буассон Ubitennis.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Лоис Буассон обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

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