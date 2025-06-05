Лоис Буассон: не думаю о том, что будет дальше, даже о рейтинге, Уимблдоне и прочем

361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон ответила, как успех на Открытом чемпионате Франции — 2025 повлияет на её карьеру. В полуфинале соревнований француженка сыграет с американкой Кори Гауфф.

— Независимо от того, что произойдёт завтра, это был отличный турнир. Сейчас вы занимаете 65-е место в мире. Благодаря этому турниру вы можете получить уайлд-кард на Уимблдон, а также другие «Шлемы» узнают вас. Что бы ни случилось завтра, насколько это важно для вашей карьеры и как этот «Шлем» повлияет на неё?

— Я не думаю о том, что будет дальше, даже о рейтинге, Уимблдоне и прочем. Просто стараюсь сосредоточиться на этом турнире. Мне очень нравится всё, что я испытываю на корте и за его пределами. Сейчас мне нужно просто готовиться к матчу, — приводит слова Буассон Ubitennis.