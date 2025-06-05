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Буассон рассказала, как ей удалось сохранять самообладание в матче с Андреевой на «РГ»

Буассон рассказала, как ей удалось сохранять самообладание в матче с Андреевой на «РГ»
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361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон ответила, как ей удалось сохранять самообладание в матче с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Лоис обыграла Мирру со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

— В конце матча вы ложитесь на корт. Кажется, вы сохраняли самообладание на протяжении всего матча. Не была ли радость в конце настолько велика, что захлестнула вас?
— Не совсем. Не всегда ложусь в конце матча, но весь матч я была в напряжении. Старалась сохранять самообладание, в какой-то момент мне пришлось выйти, — приводит слова Буассон Ubitennis.

За выход в финал соревнований Лоис Буассон поспорит со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

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