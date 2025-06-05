Буассон рассказала, как ей удалось сохранять самообладание в матче с Андреевой на «РГ»

361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон ответила, как ей удалось сохранять самообладание в матче с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Лоис обыграла Мирру со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

— В конце матча вы ложитесь на корт. Кажется, вы сохраняли самообладание на протяжении всего матча. Не была ли радость в конце настолько велика, что захлестнула вас?

— Не совсем. Не всегда ложусь в конце матча, но весь матч я была в напряжении. Старалась сохранять самообладание, в какой-то момент мне пришлось выйти, — приводит слова Буассон Ubitennis.

За выход в финал соревнований Лоис Буассон поспорит со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф.