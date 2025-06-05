Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я ни о чём не жалею». Мэдисон Киз — о поражении в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

«Я ни о чём не жалею». Мэдисон Киз — о поражении в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от своей соотечественницы Кори Гауфф, занимающей вторую строчку рейтинга. Мэдисон проиграла Кори со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 1:6.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 12:10 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 1
6 6 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

— Очевидно, что вы не добились того результата, на который рассчитывали, но выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — большое достижение. Как вы оцениваете свой турнир?
— Да, думаю, есть чем гордиться. У меня не было идеального сезона на грунте, поэтому попасть сюда и сыграть столько матчей на таком уровне я считаю большим достижением. Это то, что я возьму с собой и на траву.

— Вы часто говорите о том, что если вы играете в свой теннис и проигрываете, то это всё равно хорошо. Так ли вы чувствовали себя сегодня, уходя с корта? Вы отдали всё, что могли, или у вас есть какие-то сожаления?
— Я ни о чём не жалею. Не думаю, что я играла на том уровне, на котором хотела, но не жалею. Просто то, что я хотела сделать, и тот уровень, который продемонстрировала, не совпали, — сказала Киз на пресс-конференции.

Календарь «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос»
Материалы по теме
«Для меня ничего не меняется». Буассон — о предстоящем матче с Гауфф на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android