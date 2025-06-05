«Я ни о чём не жалею». Мэдисон Киз — о поражении в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от своей соотечественницы Кори Гауфф, занимающей вторую строчку рейтинга. Мэдисон проиграла Кори со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 1:6.
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— Очевидно, что вы не добились того результата, на который рассчитывали, но выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — большое достижение. Как вы оцениваете свой турнир?
— Да, думаю, есть чем гордиться. У меня не было идеального сезона на грунте, поэтому попасть сюда и сыграть столько матчей на таком уровне я считаю большим достижением. Это то, что я возьму с собой и на траву.
— Вы часто говорите о том, что если вы играете в свой теннис и проигрываете, то это всё равно хорошо. Так ли вы чувствовали себя сегодня, уходя с корта? Вы отдали всё, что могли, или у вас есть какие-то сожаления?
— Я ни о чём не жалею. Не думаю, что я играла на том уровне, на котором хотела, но не жалею. Просто то, что я хотела сделать, и тот уровень, который продемонстрировала, не совпали, — сказала Киз на пресс-конференции.
- 5 июня 2025
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