Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами «Ролан Гаррос» в миксте
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Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами Открытого чемпионата Франции — 2025 в смешанном парном разряде. В финале они обыграли американцев Тэйлор Таунсенд и Эвана Кинга со счётом 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос — микст. Финал
05 июня 2025, четверг. 13:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
Эван Кинг
Т. Таунсенд Э. Кинг
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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Сара Эррани
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Эррани и Вавассори один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Таунсенд и Кинга два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.
«Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде проходил с 28 мая по 5 июня. Прошлогодними чемпионами соревнований являлись Лаура Зигемунд и Эдуард Роже-Васслен.
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