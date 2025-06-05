Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами «Ролан Гаррос» в миксте

Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами Открытого чемпионата Франции — 2025 в смешанном парном разряде. В финале они обыграли американцев Тэйлор Таунсенд и Эвана Кинга со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Эррани и Вавассори один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Таунсенд и Кинга два эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

«Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде проходил с 28 мая по 5 июня. Прошлогодними чемпионами соревнований являлись Лаура Зигемунд и Эдуард Роже-Васслен.