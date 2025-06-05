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Эррани и Вавассори — первая пара итальянцев в истории, выигравшая «Ролан Гаррос» в миксте

Эррани и Вавассори — первая пара итальянцев в истории, выигравшая «Ролан Гаррос» в миксте
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Теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали первой в истории тенниса полностью итальянской парой, завоевавшей титул в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает OptaAce. В решающем матче «Ролан Гаррос» — 2025 они обыграли американцев Тэйлор Таунсенд и Эвана Кинга со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос — микст. Финал
05 июня 2025, четверг. 13:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Эван Кинг
США
Эван Кинг
Т. Таунсенд Э. Кинг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Эррани А. Вавассори

Сара Эррани на «Ролан Гаррос» выступит в паре с Жасмин Паолини, где они сыграют против россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Андреа Вавассори в паре с Симоне Болелли завершил выступление в третьем круге.

«Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде проходил с 28 мая по 5 июня. Прошлогодними чемпионами соревнований являлись Лаура Зигемунд и Эдуард Роже-Васслен.

Календарь «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос»
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