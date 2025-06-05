Арина Соболенко — Ига Швёнтек: история личных встреч перед полуфиналом «Ролан Гаррос»

Сегодня, 5 июня, пройдут полуфинальные матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA.

Это будет 13-я очная встреча между Соболенко и Швёнтек. Счёт 8-4 в пользу польской теннисистки. В матчах на грунте Швёнтек лидирует со счётом 4-1. Единственную победу на этом покрытии Арина одержала в финале турнира WTA-1000 в Мадриде-2023. А вот на харде у девушек равенство — 3-3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Ига Швёнтек, которая начнётся не ранее 16:00 мск.