Арина Соболенко — Ига Швёнтек: история личных встреч перед полуфиналом «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 5 июня, пройдут полуфинальные матчи «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится встреча между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:00 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Это будет 13-я очная встреча между Соболенко и Швёнтек. Счёт 8-4 в пользу польской теннисистки. В матчах на грунте Швёнтек лидирует со счётом 4-1. Единственную победу на этом покрытии Арина одержала в финале турнира WTA-1000 в Мадриде-2023. А вот на харде у девушек равенство — 3-3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Ига Швёнтек, которая начнётся не ранее 16:00 мск.
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