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Буассон — о публике на «РГ»: другие находятся под давлением ещё больше, чем французы

Буассон — о публике на «РГ»: другие находятся под давлением ещё больше, чем французы
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361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон ответила на вопрос о давлении публики в матчах «Ролан Гаррос» — 2025.

— Многие французские игроки испытывают трудности в матчах «Ролан Гаррос» из-за слишком большого давления.
— Я считаю, что другие игроки находятся под давлением ещё больше, чем французы, играющие на «Ролан Гаррос». Но это то, с чем вам приходится иметь дело, потому что иначе вы не сможете выиграть ни одной игры. Я стараюсь изо всех сил и чувствую некоторое давление, но я справляюсь с этим, — приводит слова Буассон Ubitennis.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Игра состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.

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