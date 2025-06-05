Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз — о Кори Гауфф: она будет продолжать добиваться таких же успехов, как и сейчас

Мэдисон Киз — о Кори Гауфф: она будет продолжать добиваться таких же успехов, как и сейчас
Комментарии

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о будущем своей соотечественницы второй ракетки мира Кори Гауфф.

— Что вы думаете о будущем Кори? Она уже вторая в мире, она выиграла «Шлем». Как вы думаете, куда она может пойти?
— Думаю, продолжит идти по тому пути, по которому уже идёт. Она уже выиграла «Шлем» и является второй в мире. К тому же она очень молода, поэтому я думаю, что она будет продолжать добиваться таких же успехов, как и сейчас, — сказала Киз на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Мэдисон Киз проиграла Кори Гауфф со счётом 7:6 (8,6), 4:6, 1:6.

Материалы по теме
«Я ни о чём не жалею». Мэдисон Киз — о поражении в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android