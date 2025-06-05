Мэдисон Киз — о Кори Гауфф: она будет продолжать добиваться таких же успехов, как и сейчас

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз высказалась о будущем своей соотечественницы второй ракетки мира Кори Гауфф.

— Что вы думаете о будущем Кори? Она уже вторая в мире, она выиграла «Шлем». Как вы думаете, куда она может пойти?

— Думаю, продолжит идти по тому пути, по которому уже идёт. Она уже выиграла «Шлем» и является второй в мире. К тому же она очень молода, поэтому я думаю, что она будет продолжать добиваться таких же успехов, как и сейчас, — сказала Киз на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Мэдисон Киз проиграла Кори Гауфф со счётом 7:6 (8,6), 4:6, 1:6.