«Не думайте, что это чудо». Лоис Буассон назвала свою главную цель на «Ролан Гаррос»

361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон после победы над шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой (7:6 (8:6), 6:3) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 рассказала о своей главной цели на парижском турнире.

«Не думайте, что это чудо. Конечно, было немного везения, но это тяжёлая работа, которую я проделываю с того момента, как начала играть в теннис, – и в прошлом году, когда у меня была травма… Моя мечта – выиграть «Ролан Гаррос», а не просто быть в полуфинале», — сказала Буассон на пресс-конференции.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Игра состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.