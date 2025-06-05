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«Не думайте, что это чудо». Лоис Буассон назвала свою главную цель на «Ролан Гаррос»

«Не думайте, что это чудо». Лоис Буассон назвала свою главную цель на «Ролан Гаррос»
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361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон после победы над шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой (7:6 (8:6), 6:3) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 рассказала о своей главной цели на парижском турнире.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

«Не думайте, что это чудо. Конечно, было немного везения, но это тяжёлая работа, которую я проделываю с того момента, как начала играть в теннис, – и в прошлом году, когда у меня была травма… Моя мечта – выиграть «Ролан Гаррос», а не просто быть в полуфинале», — сказала Буассон на пресс-конференции.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Игра состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.

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