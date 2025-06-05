«Не думайте, что это чудо». Лоис Буассон назвала свою главную цель на «Ролан Гаррос»
Поделиться
361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон после победы над шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой (7:6 (8:6), 6:3) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 рассказала о своей главной цели на парижском турнире.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
«Не думайте, что это чудо. Конечно, было немного везения, но это тяжёлая работа, которую я проделываю с того момента, как начала играть в теннис, – и в прошлом году, когда у меня была травма… Моя мечта – выиграть «Ролан Гаррос», а не просто быть в полуфинале», — сказала Буассон на пресс-конференции.
В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Игра состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2025
-
16:36
-
16:29
-
16:13
-
16:12
-
15:47
-
15:42
-
15:36
-
15:18
-
15:17
-
15:03
-
14:50
-
14:39
-
14:24
-
14:18
-
13:53
-
13:40
-
13:00
-
12:56
-
12:27
-
12:17
-
11:45
-
11:32
-
11:20
-
11:15
-
10:27
-
10:05
-
10:03
-
09:50
-
09:41
-
09:34
-
09:31
-
09:30
-
08:47
-
08:30
-
07:33