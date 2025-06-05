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«Это покрытие поощряет тех, у кого мощная подача». Киз — об адаптации к травяным кортам

«Это покрытие поощряет тех, у кого мощная подача». Киз — об адаптации к травяным кортам
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, как будет проходить её переход на травяное покрытие.

«Адаптация — это, пожалуй, громко сказано. Теннисный сезон не позволяет адаптироваться к любым условиям игры. В четверг улетаю в Лондон, а в пятницу, возможно, уже проведу первую тренировку на траве. Такова реальность нашего спорта. В целом я всегда чувствовала себя на траве довольно комфортно, так что, думаю, первые несколько дней будет немного больше болеть, потому что мяч ниже и нужно больше работать, чтобы перемещаться по корту. Некоторые испытывают трудности, потому что на траве нужно делать большие, более решительные шаги, но мне всегда казалось, что это лёгкий переход. Это покрытие, которое поощряет тех, у кого мощная подача, и тех, кто сильно бьёт, поэтому я всегда чувствовала себя комфортно», — сказала Киз на пресс-конференции.

Напомним, Мэдисон Киз в четвертьфинале «Ролан Гаррос» проиграла своей соотечественнице Кори Гауфф со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 1:6.

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