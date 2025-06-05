«Есть два способа». Гауфф — о том, как справляться с давлением публики в матче с Буассон

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф ответила на вопрос, как будет справляться с давлением французской публики во время матча с местной теннисисткой Лоис Буассон (361-й номер рейтинга WTA) в рамках 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

«Есть два способа, которые я использовала раньше: представлять, что они болеют за меня, или просто не позволять этому взять верх. У меня были матчи, где 99% зрителей были против меня. Так что

у меня нет с этим проблем.

Я надеюсь, все будут уважительными. Если нет – тоже нормально. Это делает спорт интересным. Я не могу злиться на то, что кто-то поддерживает своего домашнего игрока, потому что я бы сделала то же самое.

Это то, к чему я ментально готовлюсь», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Матч за выход в финал Открытого чемпионата Франции между американской теннисисткой и Лоис Буассон состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.