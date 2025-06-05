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«Есть два способа». Гауфф — о том, как справляться с давлением публики в матче с Буассон

«Есть два способа». Гауфф — о том, как справляться с давлением публики в матче с Буассон
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Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф ответила на вопрос, как будет справляться с давлением французской публики во время матча с местной теннисисткой Лоис Буассон (361-й номер рейтинга WTA) в рамках 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 17:40 МСК
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Есть два способа, которые я использовала раньше: представлять, что они болеют за меня, или просто не позволять этому взять верх. У меня были матчи, где 99% зрителей были против меня. Так что
у меня нет с этим проблем.

Я надеюсь, все будут уважительными. Если нет – тоже нормально. Это делает спорт интересным. Я не могу злиться на то, что кто-то поддерживает своего домашнего игрока, потому что я бы сделала то же самое.

Это то, к чему я ментально готовлюсь», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Матч за выход в финал Открытого чемпионата Франции между американской теннисисткой и Лоис Буассон состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025
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