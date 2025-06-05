«Есть два способа». Гауфф — о том, как справляться с давлением публики в матче с Буассон

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф ответила на вопрос, как будет справляться с давлением французской публики во время матча с местной теннисисткой Лоис Буассон (361-й номер рейтинга WTA) в рамках 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2025.
|1
|2
|3
|
|
«Есть два способа, которые я использовала раньше: представлять, что они болеют за меня, или просто не позволять этому взять верх. У меня были матчи, где 99% зрителей были против меня. Так что
у меня нет с этим проблем.
Я надеюсь, все будут уважительными. Если нет – тоже нормально. Это делает спорт интересным. Я не могу злиться на то, что кто-то поддерживает своего домашнего игрока, потому что я бы сделала то же самое.
Это то, к чему я ментально готовлюсь», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Матч за выход в финал Открытого чемпионата Франции между американской теннисисткой и Лоис Буассон состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.
- 5 июня 2025
-
16:36
-
16:29
-
16:13
-
16:12
-
15:47
-
15:42
-
15:36
-
15:18
-
15:17
-
15:03
-
14:50
-
14:39
-
14:24
-
14:18
-
13:53
-
13:40
-
13:00
-
12:56
-
12:27
-
12:17
-
11:45
-
11:32
-
11:20
-
11:15
-
10:27
-
10:05
-
10:03
-
09:50
-
09:41
-
09:34
-
09:31
-
09:30
-
08:47
-
08:30
-
07:33