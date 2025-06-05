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Александр Бублик — о рейтинге: в топ-50 моё место. Хочу попробовать вернуться в топ-20

Александр Бублик — о рейтинге: в топ-50 моё место. Хочу попробовать вернуться в топ-20
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, какие изменения произошли в его игре на «Ролан Гаррос» — 2025, а также о желании вернуться в топ-20 мирового рейтинга.

«Как я уже много раз говорил, изменил сам подход к игре. Я не еду на турнир, чтобы проиграть в первом круге. Сыграл на шести турнирах, так что это был мой лучший сезон на грунте. Это также положительно сказалось на моём рейтинге: я вернулся в топ-50, где, как мне кажется, моё место. Думаю, это только начало, хочу попробовать вернуться в топ-20», — сказал Бублик на пресс-конференции.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2025 Александр Бублик дошёл до четвертьфинала, где уступил лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру со счётом 1:6, 5:7, 0:6.

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