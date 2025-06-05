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Буассон рассказала, как смогла перевернуть ход 2-го сета с Миррой Андреевой, уступая 0:3

Буассон рассказала, как смогла перевернуть ход 2-го сета с Миррой Андреевой, уступая 0:3
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361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон высказалась о своём камбэке во втором сете в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. При счёте 0:3 француженка выиграла шесть геймов подряд, победив во второй партии и в матче в целом — 7:6 (8:6), 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
04 июня 2025, среда. 14:45 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

— Как вам удалось изменить ход игры при 0:3 во втором сете?
— Сначала на нас обеих оказывалось большое давление. Я чувствовала, что было напряжение с моей стороны, но и с её стороны тоже. Это было довольно тяжело, особенно когда я проигрывала 5:3, но знала, что могу изменить импульс. Я просто должна была продолжать делать своё дело — и прошла через всё это, — приводит слова Буассон Ubitennis.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Игра состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.

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