Буассон рассказала, как смогла перевернуть ход 2-го сета с Миррой Андреевой, уступая 0:3

361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон высказалась о своём камбэке во втором сете в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой. При счёте 0:3 француженка выиграла шесть геймов подряд, победив во второй партии и в матче в целом — 7:6 (8:6), 6:3.

— Как вам удалось изменить ход игры при 0:3 во втором сете?

— Сначала на нас обеих оказывалось большое давление. Я чувствовала, что было напряжение с моей стороны, но и с её стороны тоже. Это было довольно тяжело, особенно когда я проигрывала 5:3, но знала, что могу изменить импульс. Я просто должна была продолжать делать своё дело — и прошла через всё это, — приводит слова Буассон Ubitennis.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Игра состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.