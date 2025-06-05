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Лоис Буассон сравнила напряжение на матчах «Ролан Гаррос» с турнирами категории ITF

Лоис Буассон сравнила напряжение на матчах «Ролан Гаррос» с турнирами категории ITF
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361-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон ответила на вопрос об уровне напряжения в матчах «Ролан Гаррос» по сравнению с турнирами категории ITF.

«Это в любом случае теннисный матч. Справляться с напряжением — это то, что мне давалось труднее всего с тех пор, как я вернулась в тур, — то есть найти способ справиться с волнением в решающих моментах. И чем больше у меня такого опыта, тем больше я вижу, что начинаю справляться с этим хорошо, и замечательно, что это происходит», — приводит слова Буассон Ubitennis.

В матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции Лоис Буассон сыграет со второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Игра состоится сегодня, 5 июня, и начнётся не ранее 17:30 мск.

22 летняя Буассон — победительница одного турнира категории WTA-125 и шести турниров ITF в одиночном разряде.

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