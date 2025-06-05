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«Он уже превзошёл все ожидания». Ваньоцци — о результатах Синнера после возвращения

«Он уже превзошёл все ожидания». Ваньоцци — о результатах Синнера после возвращения
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Симоне Ваньоцци, тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера, высказался об изменениях в психологии своего подопечного после трёхмесячной дисквалификации.

«Мы много работаем над психологией и продолжаем укреплять уверенность. Мы видим много тенниса, и он становится всё лучше и лучше. Он провёл всего 10 матчей после возвращения, но уже превзошёл все ожидания, его уровень невероятно высок. Кроме того, теперь он гораздо лучше понимает себя», — приводит слова Виньоцци Punto de Break.

Янник Синнер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, где встретится с сербом Новаком Джоковичем. Для итальянца это второй турнир после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Первым стал «Мастерс» в Риме, где Синнер в финале уступил испанцу Карлосу Алькарасу. 6:7 (5:7), 1:6.

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