Янник Синнер: до сих пор есть игроки, которые относятся ко мне по-другому

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что после его возвращения в туре до сих пор есть люди, которые относятся к нему по-другому в связи с трёхмесячным отстранением из-за антидопинговых правил.

«До сих пор есть игроки, которые относятся ко мне немного по-другому, но их мнение — это не моё мнение о себе. Меня больше волнует, что думают люди вокруг меня и что думаю я. Определённо чувствую себя свободнее и спокойнее в туре, получаю больше удовольствия. Я человек, который любит играть в теннис, поэтому я здесь. До сих пор шёл очень непрерывным путём, добиваясь невероятных результатов, много финалов, всегда доходил до конца на турнирах, что является результатом большой работы, и я счастлив. Придёт время, когда мне будет сложнее, ведь ты не всегда будешь идти вперёд, так что эти моменты нужно ценить. Полуфинал «Шлема» — важный результат, ничего нельзя воспринимать как должное, выхожу на корт, чтобы выложиться по максимуму. Если выиграю — хорошо, если нет — не смогу сделать больше, чем в случае поражения», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Янник Синнер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где встретится с сербом Новаком Джоковичем.