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Арина Соболенко — Ига Швёнтек: белоруска выиграла первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко — Ига Швёнтек: белоруска выиграла первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»
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В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Первый сет продлился 1 час 10 минут и закончился победой Соболенко на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Ига Швёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Соболенко и Швёнтек провели между собой 12 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8-4 в пользу польской теннисистки. В матчах на грунте Швёнтек лидирует со счётом 4-1.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Швёнтек — действующий победитель соревнований, в прошлогоднем финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини.

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