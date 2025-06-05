Арина Соболенко — Ига Швёнтек: белоруска выиграла первый сет в полуфинале «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Первый сет продлился 1 час 10 минут и закончился победой Соболенко на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Ига Швёнтек.

Соболенко и Швёнтек провели между собой 12 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8-4 в пользу польской теннисистки. В матчах на грунте Швёнтек лидирует со счётом 4-1.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Швёнтек — действующий победитель соревнований, в прошлогоднем финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини.