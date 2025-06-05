«Я им очень восхищаюсь». Янник Синнер ответил, что хотел бы перенять у Лоренцо Музетти

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, что бы он хотел перенять у своего соотечественника, седьмой ракетки мира Лоренцо Музетти.

«Лоренцо и я — разные люди и игроки, это не секрет. Хотел бы перенять у него многое, он очень хорошо использует резаный удар, он меняет траекторию и скорость, очень силён, улучшил свою подачу. После этого турнира он может стать пятым номером в мире, и этим всё сказано. Он очень хорошо справился с трудностями, которые у него были в начале года, когда он мог бы играть немного лучше. Теперь он на грунте, где ему нравится много выступать, он может показать прекрасный матч с Алькарасом. Я им очень восхищаюсь. За пределами корта он делал разные выборы, все люди разные, я думаю, это пошло ему на пользу, потому что он обрёл стабильность и уверенность. И полагаю, что это позволяет ему чувствовать себя уверенно и на корте, в трудные моменты вокруг него есть люди, тренеры оказывают большую поддержку. Если он счастлив, мы все счастливы, я вижу его спокойным и сосредоточенным», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Янник Синнер и Лоренцо Музетти вышли в полуфинал «Ролан Гаррос». Янник сыграет с сербом Новаком Джоковичем, а Лоренцо встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.