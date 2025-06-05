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«Что вы здесь сидите?» Соболенко накричала на команду в матче со Швёнтек на «Ролан Гаррос»

«Что вы здесь сидите?» Соболенко накричала на команду в матче со Швёнтек на «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выразила недовольство в адрес своей команды по ходу матча в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с его действующей чемпионкой полькой Игой Швёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Фото: скриншот из трансляции

«Что вы здесь сидите?» — попали в трансляцию слова Соболенко. Что именно вызвало раздражение у теннисистки — на данный момент неизвестно.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Ига Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

В другом полуфинале женского «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира американка Кори Гауфф (2) сразится с сенсацией турнира француженкой Лоис Буассон (361-я ракетка мира).

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