«Что вы здесь сидите?» Соболенко накричала на команду в матче со Швёнтек на «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выразила недовольство в адрес своей команды по ходу матча в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с его действующей чемпионкой полькой Игой Швёнтек.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|0
5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Фото: скриншот из трансляции
«Что вы здесь сидите?» — попали в трансляцию слова Соболенко. Что именно вызвало раздражение у теннисистки — на данный момент неизвестно.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Ига Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.
В другом полуфинале женского «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира американка Кори Гауфф (2) сразится с сенсацией турнира француженкой Лоис Буассон (361-я ракетка мира).
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