«Что вы здесь сидите?» Соболенко накричала на команду в матче со Швёнтек на «Ролан Гаррос»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выразила недовольство в адрес своей команды по ходу матча в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 с его действующей чемпионкой полькой Игой Швёнтек.

Фото: скриншот из трансляции

«Что вы здесь сидите?» — попали в трансляцию слова Соболенко. Что именно вызвало раздражение у теннисистки — на данный момент неизвестно.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Ига Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

В другом полуфинале женского «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира американка Кори Гауфф (2) сразится с сенсацией турнира француженкой Лоис Буассон (361-я ракетка мира).