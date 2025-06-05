Впервые в истории афроамериканцы дошли до четвертьфиналов во всех дисциплинах на одном ТБШ

Теннисисты афроамериканского происхождения впервые в истории дошли до четвертьфиналов во всех пяти дисциплинах на одном турнире «Большого шлема».

На «Ролан Гаррос» — 2025, который проходит в Париже, пять афроамериканских теннисистов достигли стадии 1/4 финала: Фрэнсис Тиафо — в мужском одиночном разряде, Кори Гауфф и Мэдисон Киз — в женском одиночном, Тэйлор Таунсенд — в парном женском и в миксте, Эван Кинг — в парном мужском и в миксте.

При этом Тиафо и Киз уже завершили свои выступления в одиночных разрядах: Фрэнсис в четвертьфинале уступил итальянцу Лоренцо Музетти, Киз на этой же стадии проиграла Гауфф. Таунсенд и Кинг в финале смешанного парного разряда потерпели поражение от итальянской пары Сара Эррани/Андреа Вавассори. В паре у женщин Таунсенд, выступающая вместе с чешкой Катержиной Синяковой, проиграла в четвертьфинале.

Продолжает выступления на «Ролан Гаррос» Гауфф, которая сегодня за выход в финал женского одиночного разряда поборется с француженкой Лоис Буассон. В мужском парном разряде Кинг в паре с соотечественником Кристианом Харрисоном сыграет в полуфинале.