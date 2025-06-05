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«Может, действительно буду богатой». Кузнецова — о том, что агент Алькараса её не узнал

«Может, действительно буду богатой». Кузнецова — о том, что агент Алькараса её не узнал
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что прилетела в Париж, где сейчас проходит «Ролан Гаррос» — 2025. Россиянка поделилась ностальгическими впечатлениями от возвращения в столицу Франции.

«И вот снова сижу здесь, в том же самом отеле, и накатило — столько лет, столько воспоминаний. Всё живо, как будто это было вчера.

А утро моё началось с пробежки вдоль Сены. Потом — вкусный завтрак, во время которого встретила всю команду Карлоса Алькараса. Многих из них я знаю с юности. Подошла, хлопнула по плечу его агента:
— Привет! Как дела? Ты что, меня не узнал?

Он вытаращил глаза:
— Ой, правда не узнал!

А я подумала: «Ну, может, действительно буду богатой когда-нибудь».

Все так на меня смотрели, будто я изменилась до неузнаваемости. Я своим друзьям говорю:
— Что, я так сильно изменилась?

А мне в ответ присылают фотоколлажи в стиле «до и после».

Приятно наблюдать за собой, за этими переменами. Приятен и Париж. А ещё — невероятно интересно вспоминать, как всё было», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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