Арина Соболенко — Ига Швёнтек: полька сравняла счёт в полуфинале «РГ», выиграв второй сет

В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA.
В первом сете Соболенко победила на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1), второй сет остался за Швёнтек — 6:4.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Ига Швёнтек.
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Соболенко и Швёнтек провели между собой 12 матчей на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 8-4 в пользу польской теннисистки. В матчах на грунте Швёнтек лидирует со счётом 4-1.
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Швёнтек — действующий победитель соревнований, в прошлогоднем финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини.
- 5 июня 2025
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