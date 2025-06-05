Соболенко впервые проиграла сет на «Ролан Гаррос» — 2025 в матче со Швёнтек

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла свой первый сет на турнире «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде.

В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. В первом сете Соболенко победила на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1), второй сет остался за Швёнтек — 6:4.

Ранее Соболенко не отдала ни сета на турнире. В первом круге она в двух сетах победила россиянку Камиллу Рахимову (6:1, 6:0), затем одолела Хиль Белен Тайхман (6:3, 6:1), Ольгу Данилович (6:2, 6:3), Аманду Анисимову (7:5, 6:3) и Чжэн Циньвэнь (7:6 (7:3), 6:3).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Ига Швёнтек.