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Соболенко впервые проиграла сет на «Ролан Гаррос» — 2025 в матче со Швёнтек

Соболенко впервые проиграла сет на «Ролан Гаррос» — 2025 в матче со Швёнтек
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла свой первый сет на турнире «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде.

В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. В первом сете Соболенко победила на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1), второй сет остался за Швёнтек — 6:4.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Ранее Соболенко не отдала ни сета на турнире. В первом круге она в двух сетах победила россиянку Камиллу Рахимову (6:1, 6:0), затем одолела Хиль Белен Тайхман (6:3, 6:1), Ольгу Данилович (6:2, 6:3), Аманду Анисимову (7:5, 6:3) и Чжэн Циньвэнь (7:6 (7:3), 6:3).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко — Ига Швёнтек.

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