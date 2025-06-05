Кафельников: 361-я ракетка мира должна получать дополнительные очки за победу над шестой!

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников и бронзовый призёр Олимпиады-1988, бывшая четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт сошлись во мнении о том, что низкорейтинговые игроки обязаны получать дополнительные очки за победы над топ-теннисистами. Спортсмены обсудили этот вопрос в социальной сети.

Кафельников. И вновь! Я убеждён, что, если 361-я ракетка мира (имеет в виду француженку Лоис Буассон, которая сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, в частности, обыграв третью и шестую ракетки мира. — Прим. «Чемпионата») обыгрывает шестую, он или она обязательно должны получать дополнительные рейтинговые очки!

Гилберт. Согласен на 1000%! Мне нравилась система бонусных очков, особенно на небольших турнирах. Если ты выигрываешь турнир категории 250 или 500 без побед над сильными соперниками, ты не должен получать дополнительные очки. А если выигрываешь такой турнир и побеждаешь, скажем, четырёх соперников из топ-20, в том числе двоих из топ-10, то ты должен получать значительно больше очков. То же самое и на «Шлемах».

Кафельников. С учётом того, как сейчас играют Синнер или Соболенко, победить их на любом турнире — сложнейшая задача даже для соперников из топ-10! А теперь представьте, что это сделает кто-то из-за пределов топ-50 или топ-100! Что-то здесь неправильно и несправедливо.

Гилберт. Если честно, я не понимаю, почему от этой системы так быстро отказались. Считаю, что её нужно вернуть хотя бы в пробном режиме.