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Соболенко обыграла Швёнтек и впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Завершился полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой Соболенко в трёх сетах — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Соболенко выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Швёнтек один раз подала навылет, допустила три двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Ига Швёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос», всего она выигрывала турнир в Париже четыре раза.

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей полуфинала между Лоис Буассон (Франция) и Кори Гауфф (США).