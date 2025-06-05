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Арина Соболенко — Ига Швёнтек, результат матча 5 июня 2025, счет 2:1, полуфинал Ролан Гаррос

Соболенко обыграла Швёнтек и впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»
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Завершился полуфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и Игой Швёнтек, занимающей пятую строчку рейтинга WTA. Игра закончилась победой Соболенко в трёх сетах — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Соболенко выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Швёнтек один раз подала навылет, допустила три двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Ига Швёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос», всего она выигрывала турнир в Париже четыре раза.

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей полуфинала между Лоис Буассон (Франция) и Кори Гауфф (США).

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