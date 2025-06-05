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Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5).

Ранее лучшим достижением Соболенко на грунтовом мэйджоре были полуфиналы в 2023 и 2025 годах.

Теперь единственным турниром «Большого шлема», на котором Соболенко не доходила до решающих стадий, является Уимблдон. На травяном ТБШ белоруска дважды доходила до полуфиналов (2021, 2023), однако проигрывала в борьбе за титульные матчи.

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