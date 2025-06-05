Соболенко — о выходе в финал «РГ»: Ига — тяжелейший оппонент, но работа ещё не сделана

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о выходе в финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде после победы над полькой Игой Швёнтек.

Игра закончилась победой Соболенко в трёх сетах — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

«Честно, это невероятно. Но я понимаю, что работа ещё не сделана. Я в восторге от нашей игры и атмосферы на трибунах. Ребята, спасибо вам большое за атмосферу, которую вы создаёте. Чувствовать это — прекрасно.

Ига — тяжелейший оппонент, особенно на грунте, особенно на «Ролан Гаррос». Я горда собой, что смогла победить. Очень сложный матч, но я как-то смогла выиграть, очень горда за себя сейчас.

Я рада, что по ходу матча нашла свою подачу, после этого играть стало чуть легче.

Буду ли смотреть второй полуфинал? Я дам своей команде посмотреть этот матч. Возможно, посмотрим его вместе. Уверена, что во втором полуфинале болельщики будут поддерживать одного человека как сумасшедшие», — сказала Соболенко после матча в интервью на корте.

Ига Швёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос», всего она выигрывала турнир в Париже четыре раза.

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей полуфинала между Лоис Буассон (Франция) и Кори Гауфф (США).