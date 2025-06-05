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Мирра Андреева останется шестой в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева останется шестой в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Мирра Андреева сохранит шестую строчку рейтинга WTA по итогам «Ролан Гаррос» — 2025.

Это стало возможным после того, как пятая ракетка мира полька Ига Швёнтек проиграла в полуфинале турнира Арине Соболенко из Белоруссии (6:7 (1:7), 6:4, 0:6).

Швёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос», она смогла защитить только 780 очков из 2000 и опустится в рейтинге на седьмое место. Пятой станет китаянка Чжэн Циньвэнь. Андреева, уступившая в четвертьфинале француженке Лоис Буассон, останется в обновлённом рейтинге на шестом месте.

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей полуфинала между Лоис Буассон (Франция) и Кори Гауфф (США).

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