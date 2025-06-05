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Арина Соболенко завершила историческую победную серию Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко завершила историческую победную серию Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прервала выдающуюся победную серию пятикратной победительницы мэйджоров польки Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Сегодня, 5 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 победила Швёнтек (5).

До этого момента Швёнтек не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года (1457 дней), это 26 матчей подряд.

Завершившаяся серия Швёнтек — вторая по продолжительности победная серия на «Ролан Гаррос» в Открытой эре (с 22 апреля 1968 года) в женском одиночном разряде.

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