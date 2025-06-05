Арина Соболенко завершила историческую победную серию Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прервала выдающуюся победную серию пятикратной победительницы мэйджоров польки Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос».

Сегодня, 5 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 победила Швёнтек (5).

До этого момента Швёнтек не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года (1457 дней), это 26 матчей подряд.

Завершившаяся серия Швёнтек — вторая по продолжительности победная серия на «Ролан Гаррос» в Открытой эре (с 22 апреля 1968 года) в женском одиночном разряде.