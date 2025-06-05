Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко вышла в финалы на пяти из шести последних ТБШ, в которых принимала участие

Соболенко вышла в финалы на пяти из шести последних ТБШ, в которых принимала участие
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выходила в финалы на пяти из шести последних турниров «Большого шлема», в которых принимала участие.

Сегодня Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 обыграла польку Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 и впервые в карьере вышла в финал турнира в Париже.

27-летняя Соболенко выходила в финалы на US Open — 2023, Australian Open — 2024, US Open — 2024, Australian Open — 2025 и на текущем «Ролан Гаррос». На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции белорусская теннисистка дошла до четвертьфинала, где уступила россиянке Мирре Андреевой. На «Уимблдоне» — 2024 Соболенко не выступала из-за травмы плеча.

Соболенко — чемпионка трёх турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, она два раза побеждала на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024), один раз — на US Open (2024).

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей полуфинала между Лоис Буассон (Франция) и Кори Гауфф (США).

Материалы по теме
Кори Гауфф в сете от финала «Ролан Гаррос»! А Арина Соболенко уже там. LIVE!
Live
Кори Гауфф в сете от финала «Ролан Гаррос»! А Арина Соболенко уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android