Соболенко вышла в финалы на пяти из шести последних ТБШ, в которых принимала участие

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выходила в финалы на пяти из шести последних турниров «Большого шлема», в которых принимала участие.

Сегодня Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 обыграла польку Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 и впервые в карьере вышла в финал турнира в Париже.

27-летняя Соболенко выходила в финалы на US Open — 2023, Australian Open — 2024, US Open — 2024, Australian Open — 2025 и на текущем «Ролан Гаррос». На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции белорусская теннисистка дошла до четвертьфинала, где уступила россиянке Мирре Андреевой. На «Уимблдоне» — 2024 Соболенко не выступала из-за травмы плеча.

Соболенко — чемпионка трёх турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, она два раза побеждала на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024), один раз — на US Open (2024).

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей полуфинала между Лоис Буассон (Франция) и Кори Гауфф (США).