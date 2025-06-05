Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, выйдя в третий подряд финал ТБШ
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила историческое достижение легендарной американки Серены Уильямс после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2025, сообщает Opta Ace.
В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5).
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Соболенко стала первой женщиной после Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в три финала турниров «Большого шлема» подряд.
Серия Арины Соболенко: US Open — 2024, Australian Open — 2025 и «Ролан Гаррос» — 2025.
Серия Серены Уильямс: Australian Open — 2016, «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2016.
Комментарии
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