Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс, выйдя в третий подряд финал ТБШ

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила историческое достижение легендарной американки Серены Уильямс после выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2025, сообщает Opta Ace.

В полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5).

Соболенко стала первой женщиной после Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в три финала турниров «Большого шлема» подряд.

Серия Арины Соболенко: US Open — 2024, Australian Open — 2025 и «Ролан Гаррос» — 2025.

Серия Серены Уильямс: Australian Open — 2016, «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2016.