Соболенко первой в истории повесила Швёнтек «баранку» на корте Филиппа Шатрье
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой в истории, которой удалось взять сет со счётом 6:0 у четырёхкратной чемпионки «Ролан Гаррос» польки Иги Швёнтек на корте Филиппа Шатрье.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
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5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Сегодня, 5 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 победила Швёнтек (5).
Отметим, что до этого дня Швёнтек вообще не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года, это 26 матчей подряд. Завершившаяся серия Швёнтек — вторая по продолжительности победная серия на «Ролан Гаррос» в Открытой эре (с 22 апреля 1968 года) в женском одиночном разряде.
Комментарии
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