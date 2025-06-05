Соболенко первой в истории повесила Швёнтек «баранку» на корте Филиппа Шатрье

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой в истории, которой удалось взять сет со счётом 6:0 у четырёхкратной чемпионки «Ролан Гаррос» польки Иги Швёнтек на корте Филиппа Шатрье.

Сегодня, 5 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 победила Швёнтек (5).

Отметим, что до этого дня Швёнтек вообще не проигрывала на «Ролан Гаррос» с 9 июня 2021 года, это 26 матчей подряд. Завершившаяся серия Швёнтек — вторая по продолжительности победная серия на «Ролан Гаррос» в Открытой эре (с 22 апреля 1968 года) в женском одиночном разряде.