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Соболенко выиграла 40-й матч в сезоне, победив Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2025

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала 40-ю победу в сезоне-2025, обыграв Игу Швёнтек в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Сегодня Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 одолела Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 и впервые в карьере вышла в финал турнира в Париже.

В нынешнем сезоне 27-летняя белорусская теннисистка выиграла три титула: на «тысячниках» в Мадриде и в Майами, а также на турнире WTA-500 в Брисбене.

Соболенко — чемпионка трёх турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, она два раза побеждала на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024), один раз — на US Open (2024).

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей полуфинала между Лоис Буассон (Франция) и Кори Гауфф (США).