Лишь Соболенко и сёстры Уильямс выходили в финалы ТБШ три года подряд в XXI веке

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала лишь третьей теннисисткой в XXI веке, которой удалось выходить в финалы мэйджоров в одиночном разряде более трёх лет подряд, сообщает Opta Ace.

С 2000 года только легендарные американки — сёстры Винус и Серена Уильямс — добивались подобного же. Винус в период с 2000 по 2003 год, а Серена — с 2008-го по 2010-й.

Сегодня, 5 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5).

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей матча Лоис Буассон (Франция) — Кори Гауфф (США).