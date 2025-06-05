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Лишь Соболенко и сёстры Уильямс выходили в финалы ТБШ три года подряд в XXI веке

Лишь Соболенко и сёстры Уильямс выходили в финалы ТБШ три года подряд в XXI веке
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала лишь третьей теннисисткой в XXI веке, которой удалось выходить в финалы мэйджоров в одиночном разряде более трёх лет подряд, сообщает Opta Ace.

С 2000 года только легендарные американки — сёстры Винус и Серена Уильямс — добивались подобного же. Винус в период с 2000 по 2003 год, а Серена — с 2008-го по 2010-й.

Сегодня, 5 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 обыграла действующую чемпионку турнира польку Игу Швёнтек (5).

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 16:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 0
         
Ига Швёнтек
5
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей матча Лоис Буассон (Франция) — Кори Гауфф (США).

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