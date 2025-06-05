Соболенко обошла Швёнтек и лидирует среди женщин по числу финалов ТБШ за последние 10 лет

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обошла Игу Швёнтек по числу выходов в финал турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде и стала единоличным лидером по этому показателю.

Сегодня Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 обыграла Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 и впервые в карьере вышла в финал турнира в Париже.

Теперь в активе Соболенко шесть финалов турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде за последние 10 лет, она лидирует по этой статистике. У Швёнтек — пять финалов «Шлемов».

27-летняя Соболенко выходила в финалы на Australian Open — 2023, US Open — 2023, Australian Open — 2024, US Open — 2024, Australian Open — 2025 и на текущем «Ролан Гаррос».

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей полуфинала между Лоис Буассон (Франция) и Кори Гауфф (США).