Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко обошла Швёнтек и лидирует среди женщин по числу финалов ТБШ за последние 10 лет

Соболенко обошла Швёнтек и лидирует среди женщин по числу финалов ТБШ за последние 10 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обошла Игу Швёнтек по числу выходов в финал турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде и стала единоличным лидером по этому показателю.

Сегодня Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 обыграла Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0 и впервые в карьере вышла в финал турнира в Париже.

Теперь в активе Соболенко шесть финалов турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде за последние 10 лет, она лидирует по этой статистике. У Швёнтек — пять финалов «Шлемов».

27-летняя Соболенко выходила в финалы на Australian Open — 2023, US Open — 2023, Australian Open — 2024, US Open — 2024, Australian Open — 2025 и на текущем «Ролан Гаррос».

За победу на Открытом чемпионате Франции Соболенко поспорит с победительницей полуфинала между Лоис Буассон (Франция) и Кори Гауфф (США).

Материалы по теме
Кори Гауфф в сете от финала «Ролан Гаррос»! А Арина Соболенко уже там. LIVE!
Live
Кори Гауфф в сете от финала «Ролан Гаррос»! А Арина Соболенко уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android