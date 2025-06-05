Гауфф — Буассон: американка отдала лишь гейм в 1-м сете полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025

Завершился первый сет женского полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором сражаются чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американка Кори Гауфф (2) и 361-я ракетка мира из Франции, сенсация турнира Лоис Буассон (WC). Первая партия со счётом 6:1 осталась за Гауфф.

Стартовая партия продлилась 37 минут. В её рамках Гауфф реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных, на счету Буассон три нереализованных брейк-пойнта.

Первой финалисткой «Ролан Гаррос» — 2025 стала первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. В первом полуфинале она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку польку Игу Швёнтек.