Гауфф — Буассон: американка отдала лишь гейм в 1-м сете полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025
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Завершился первый сет женского полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором сражаются чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американка Кори Гауфф (2) и 361-я ракетка мира из Франции, сенсация турнира Лоис Буассон (WC). Первая партия со счётом 6:1 осталась за Гауфф.
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 18:55 МСК
361
Лоис Буассон
Л. Буассон
2-й сет
0 : 1
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|3
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Стартовая партия продлилась 37 минут. В её рамках Гауфф реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных, на счету Буассон три нереализованных брейк-пойнта.
Первой финалисткой «Ролан Гаррос» — 2025 стала первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. В первом полуфинале она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку польку Игу Швёнтек.
Комментарии
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