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Гауфф — Буассон: американка отдала лишь гейм в 1-м сете полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025

Гауфф — Буассон: американка отдала лишь гейм в 1-м сете полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025
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Завершился первый сет женского полуфинала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором сражаются чемпионка US Open — 2023, вторая ракетка мира американка Кори Гауфф (2) и 361-я ракетка мира из Франции, сенсация турнира Лоис Буассон (WC). Первая партия со счётом 6:1 осталась за Гауфф.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 18:55 МСК
Лоис Буассон
361
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		1
6 		3
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Стартовая партия продлилась 37 минут. В её рамках Гауфф реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных, на счету Буассон три нереализованных брейк-пойнта.

Первой финалисткой «Ролан Гаррос» — 2025 стала первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. В первом полуфинале она в трёх сетах обыграла действующую чемпионку польку Игу Швёнтек.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2025 (ж)
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