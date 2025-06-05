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Веснина: Гауфф должна завершить сказку Буассон, нас будет ждать крутой финал «РГ»

Веснина: Гауфф должна завершить сказку Буассон, нас будет ждать крутой финал «РГ»
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Российская теннисистка и олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила, что американка Кори Гауфф должна обыграть француженку Лоис Буассон в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Ранее первой финалисткой Открытого чемпионата Франции стала белоруска Арина Соболенко, которая победила польку Игу Швёнтек со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

«Ещё нельзя сказать, что Соболенко завоюет очередной титул на «Ролан Гаррос». Арина выдала очень крутой матч с Игой Швёнтек по уровню игры. Накладывалось давление из-за того, что они принципиальные соперницы друг для друга. Если в финал выйдет Гауфф, это будет очень опасный соперник для Соболенко, особенно на грунте.

Для Арины самое главное — сохранить спокойствие и хладнокровие, а также быть физически готовой. Конечно, Гауфф ещё не обыграла Буассон, но думаю, что Кори должна завершить эту сказку. Скорее всего, в финале будет Соболенко — Гауфф. Это очень крутой финал! Думаю, это будет очень непростая игра для обеих», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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